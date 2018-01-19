Дата проката фильма о медвежонке Паддингтоне снова изменена

В Министерстве культуры состоялось совещание - встреча министров с продюсерами отечественных фильмов, в ходе которого было принято решение вернуть фильм о медвежонке - любимце детей "Приключения Паддингтона 2" в прокат на эти выходные. Фильм выйдет уже завтра - 20 января. Таким образом, кинотеатрам не придется возвращать деньги за билеты, компания-прокатчик "Вольга" не понесет убытки, дети и их семьи встретятся с любимым персонажем. Более того, на этой неделе в нише семейного и детского кино никто не составит Паддингтону конкуренцию.

За тем, как развивались события вокруг переноса релиза фильма "Приключения Паддигтона 2", можно проследить по публикациям "РГ". Первоначально заявленная дата проката - 18 января - была перенесена за день до релиза на 1 февраля. Все это стало известно вечером 17 января и два дня не утихали в СМИ и соцсетях споры по этому поводу. В итоге после ряда комментариев появились два письма - продюсеры обратились к премьер-министру, Ассоциация владельцев кинотеатров - в Министерство культуры.

Сегодня на совещании в Министерстве, где присутствовали продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Ершов ("Вольга"), Дмитрий Рудовский, Александр Мамут, Сергей Сельянов и другие, вопрос в итоге решился в пользу зрителя. А заодно и медвежонка.