На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Появился трейлер нового "Гринча" с Бенедиктом Камбербэтчем

Новость 09.03.2018, 19:45 | Текст: Юлия Авакова
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Новая, анимированная версия приключений мерзопакостника Гринча полноценно заговорит голосом британского актера Бенедикта Камбербэтча к ноябрю этого года, когда состоится мировая премьера полнометражного анимационного фильма, которую ранее пришлось перенести.

Фото: youtube.com
Появился трейлер фильма Disney "Мэри Поппинс возвращается"

В представленном трехминутном ролике можно лицезреть злобного Гринча во всей красе. Персонаж Теодора Сьюза Гейзеля, более известного под писательским псевдонимом Доктор Сьюз, выглядит не столько противным и коварным, сколько несуразным и до некоторой степени забавным. Те, кто возлагал надежды на то, что материал будет содержать достаточный фрагмент монологической речи Камбербэтча (которому очень хорошо удаются передразнивания и необычные голоса - проникновенный рокот Смауга тому свидетельство), будут, скорее всего, разочарованы. Большую часть экранного времени Гринч хмыкает не хуже героя Тома Харди в "Табу", но произнесенные им два с половиной членораздельных предложения приятно поражают тем, что тембр и отличительные черты дикции Камбербэтча сложно узнать с первого мгновения.

В создании фильма принимают участие лица, причастные к выпуску успешных у определенной части публики творений под названием "Гадкий я" (Despicable me) и "Тайная жизнь домашних животных" (The Secret Life of Pets). Что любопытно, среди режиссеров помимо Ярроу Чейни и Мэттью О'Каллагана значится имя Питера Канделанда, имевшего непосредственное отношение к съемкам двух клипов британской музыкальной группы Gorillaz.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Голливуд
Фото: youtube.com
Трейлер: космический хоррор-вестерн "Перспектива" 07.03.2018
"Росс" из "Друзей" запустил свое движение против секс-домогательств 07.03.2018
СМИ: Джоли встречается с бывшим мужем бывшей жены своего бывшего мужа 07.03.2018
#трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион" 07.03.2018
Появились постер и новый трейлер арт-хоррора "Паранормальное" 06.03.2018
Вышел русский трейлер "архитектурного" готического хоррора "Винчестер" 06.03.2018
#анимация
Фото: kinopoisk.ru
За месяц до премьеры в Сети появился отрывок из нового "Простоквашино" 07.03.2018
Придуманное для "Симпсонов" слово официально признано настоящим 07.03.2018
Умер актер из сериала "Госпиталь МЭШ" 04.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.