Появился трейлер нового "Гринча" с Бенедиктом Камбербэтчем

Новая, анимированная версия приключений мерзопакостника Гринча полноценно заговорит голосом британского актера Бенедикта Камбербэтча к ноябрю этого года, когда состоится мировая премьера полнометражного анимационного фильма, которую ранее пришлось перенести.

В представленном трехминутном ролике можно лицезреть злобного Гринча во всей красе. Персонаж Теодора Сьюза Гейзеля, более известного под писательским псевдонимом Доктор Сьюз, выглядит не столько противным и коварным, сколько несуразным и до некоторой степени забавным. Те, кто возлагал надежды на то, что материал будет содержать достаточный фрагмент монологической речи Камбербэтча (которому очень хорошо удаются передразнивания и необычные голоса - проникновенный рокот Смауга тому свидетельство), будут, скорее всего, разочарованы. Большую часть экранного времени Гринч хмыкает не хуже героя Тома Харди в "Табу", но произнесенные им два с половиной членораздельных предложения приятно поражают тем, что тембр и отличительные черты дикции Камбербэтча сложно узнать с первого мгновения.

В создании фильма принимают участие лица, причастные к выпуску успешных у определенной части публики творений под названием "Гадкий я" (Despicable me) и "Тайная жизнь домашних животных" (The Secret Life of Pets). Что любопытно, среди режиссеров помимо Ярроу Чейни и Мэттью О'Каллагана значится имя Питера Канделанда, имевшего непосредственное отношение к съемкам двух клипов британской музыкальной группы Gorillaz.