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09.03.2018 14:31
Рубрика: В мире

Порошенко готовит указ о развитии и укреплении статуса украинского языка

Текст: Александр Саможнев

Президент Петр Порошенко сообщил, что намерен подписать указ о десятилетней программе развития и укрепления государственного статуса украинского языка, сообщает РИА Новости.

По словам Порошенко, ему поступило много обращений с призывами объявить 2018 год годом украинского языка. "В ближайшее время подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы развития и укрепления государственного статуса украинского языка. За этот период положительные изменения должны стать необратимыми", - пояснил президент.

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Петр Порошенко обещал оставить широкое пространство для реализации прав граждан Украины, для которых языком общения является русский, крымско-татарский и другие языки. В то же время президент призвал граждан республики переходить на украинский язык. Он считает, что в связи с введением квот на радио и телевидении и ограничения на ввоз российских книг были укреплены позиции украинского языка.

Между тем Венецианская комиссия Совета Европы зафиксировала факты грубой дискриминации русского языка и языков национальных меньшинств в так называемом "Законе об образовании". Особое возмущение экспертов вызывала 7-я статья закона, согласно которой перевод школ нацменьшинств на украинский язык позволяет детям быстрее вливаться в общество.

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