Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов выиграли "серебро" Мировой серии

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.

Захаров и Кузнецов в сумме за шесть прыжков набрали 442,86 балла. Победу одержали китайцы Се Сыи и Цао Юань, на счету которых 497,34 балла. Бронзовую медаль завоевал украинский тандем Александр Горшковозов и Олег Колодий (406,89). Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали пятыми (385,86).

Напомним, что Захаров и Кузнецов являются действующими чемпионами мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В аналогичной дисциплине у женщин россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (291,00 балла). Лучшими в Пекине снова были представители китайской школы - Чэнь Ивэнь и Ван Хань (336,12). "Серебро" получили австралийки Эстер Цинь и Анабель Смит (297,60), "бронзу" - канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (292,74).