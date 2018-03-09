Путин отметил талант кавээнщиков

Президент Владимир Путин поблагодарил участников Клуба веселых и находчивых за темы и талант. Напомним, что глава государства посетил 1/8 финала высшей лиги КВН.

"Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, и о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей, - заметил глава государства по завершении игры, сообщает РИА Новости (из Петропавловска-Камчатского, где уже был эфир игры на Первом канале). - Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое".

Напомним, что в прошлом году президент наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.