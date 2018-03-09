Путин высказался о гражданстве обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Обвиняемые во вмешательстве в американские выборы граждане России с тем же успехом могли быть и американцами - или работать на американские компании и на кого-нибудь из кандидатов. Об этом Владимир Путин заявил в новом опубликованном отрывке интервью американскому телеканалу NBC.

"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать?" - спросил журналистку Мегин Келли Владимир Путин. Ответы были переведены на английский.

"Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге", - вспомнил глава государства летнее интервью тому же телеканалу.

"Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс", - привел пример президент.

"Мир очень велик и разнообразен, есть очень сложные отношения между США и РФ. Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях, - продолжил Путин. - Вы назвали мне ряд граждан, и говорите, что они русские". "Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании, - не исключил он. - Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы".

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три компании в попытках вмешаться в выборы в США.