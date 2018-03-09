Радикалы обстреляли пункт пропуска в Восточной Гуте из зенитных орудий

Террористы обстреляли пункт пропуска в сирийском населенном пункте Эль-Вафидин из зенитных орудий, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Эль-Вафидин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. "Жертв и пострадавших удалось избежать", - уточнил военный.

Ранее сообщалось, что до Восточной Гуты добрался конвой из пятнадцати автомобилей международных гуманитарных организаций. В Центре по примирению ожидают, что вместе с транспортом район покинут несколько десятков мирных жителей, пишет ТАСС.

Террористические организации используют в Восточной Гуте мирное население в качестве живого щита, не позволяют людям выйти из окружения. Экстремисты также открывают беспорядочный огонь из минометов по городским кварталам Дамаска.