СК начал проверку по факту отравления угарным газом семьи в Подмосковье

Новости

В аэропорту Сочи из-за сильного ветра задержаны более 30 рейсов 20:52
Гуманитарный конвой вернулся из сирийской Восточной Гуты 20:36
Совфед ответил на заявления Пентагона о возможности "уничтожения России" 20:31
"Зенит" обыграл "Реджио Эмилию" во втором матче 1/4 финала Еврокубка 19:55
Появился трейлер нового "Гринча" с Бенедиктом Камбербэтчем 19:45
Эрдоган: Войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна 19:26
В Дагестане расстреляли двух бойцов Росгвардии 19:24
Путин отметил талант кавээнщиков 19:20
Цены на нефть поддержали российский рынок акций 19:07
Михаил Ефремов обругал зрителей на спектакле в Самаре 19:06
Два человека погибли от взрыва в Донецке 19:01
Путин высказался о гражданстве обвиняемых во вмешательстве в выборы в США 19:01
Директор "Современника" разберется с инцидентом в Самаре 18:53
В Петербурге спасатели вытащили из полыньи гражданина Бразилии 18:46
Похищение мужчины в Волгоградской области оказалось розыгрышем 18:42
Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию 18:24
Евросоюз обусловил выделение Украине 1 млрд евро борьбой с коррупцией 17:58
Суд отказал в освобождении кандидата на пост главы правительства Каталонии 17:37
Появился трейлер фильма Disney "Мэри Поппинс возвращается" 17:22
Сестру террориста аль-Багдади приговорили к смерти в Ираке 17:10
У сериала "Клан Сопрано" появится продолжение 17:03
Гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту 17:00
Радикалы обстреляли пункт пропуска в Восточной Гуте из зенитных орудий 16:59
Лавров объяснил, как нужно вести диалог с США 16:50
Лавров гарантировал политическую поддержку руководству Эфиопии 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
09.03.2018 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту отравления угарным газом семьи в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

Следователи начали проверку обстоятельств смерти семьи, погибшей в Талдомском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

В Люберцах мужчина расстрелял сожительницу из-за ревности

Тела супругов и их шестилетней дочери были обнаружены накануне на дачном участке вблизи деревни Шатеево Талдомского района без криминальных признаков смерти. "По данным следствия, семья из Москвы приехала на дачный участок на праздничные выходные. Предварительная причина их смерти - отравление газом", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

На месте происшествия в настоящее время работают и газовики, которые ищут возможную неисправность газового оборудования, которая могла привести к утечке газа. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Главное сегодня

Лавров объяснил, как нужно вести диалог с США
Косачев: Встреча лидеров США и КНДР - не гарантия решения проблем
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко
Евросоюз обусловил выделение Украине 1 млрд евро борьбой с коррупцией