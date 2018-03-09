СК начал проверку по факту отравления угарным газом семьи в Подмосковье

Следователи начали проверку обстоятельств смерти семьи, погибшей в Талдомском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Тела супругов и их шестилетней дочери были обнаружены накануне на дачном участке вблизи деревни Шатеево Талдомского района без криминальных признаков смерти. "По данным следствия, семья из Москвы приехала на дачный участок на праздничные выходные. Предварительная причина их смерти - отравление газом", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

На месте происшествия в настоящее время работают и газовики, которые ищут возможную неисправность газового оборудования, которая могла привести к утечке газа. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.