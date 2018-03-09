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09.03.2018 14:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У Москвы появится система прогнозирования опасных погодных явлений

Текст: Ирина Рыбникова

Высокоточная система прогнозирования погоды, которая позволит отслеживать опасные погодные явления на подступах к столице и за несколько часов предупреждать население об аномальных ураганах, дождях и снегопадах, появится в Москве через три года. Об этом сообщает сайт "Метеоновости" со ссылкой на главу федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Высокоточные прогнозы погоды начнут делать для городов-миллионников
Фото: depositphotos.com
От ураганов Москву защитит "штормовое кольцо"

По его словам, Москва выступит пионером в эксперименте высокоточного прогнозирования, которое затем будет внедряться во всех городах-миллионниках страны. Ведомство Яковенко вместе со столичным департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет реализовывать трехлетнюю программу по созданию инновационной системы прогнозирования погодных явлений. За это время для столицы сформируют так называемый штормовой контур, по границам которого планируется "ловить" все неблагоприятные погодные явления. Для этого по границам контура расставят автоматические метеостанции и метеорологические локаторы.

Яковенко уточнил, что первоочередная задача заключается именно в предупреждении жителей об опасных явлениях, которые могут развиваться быстро - в течение нескольких часов.

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