У Москвы появится система прогнозирования опасных погодных явлений

Высокоточная система прогнозирования погоды, которая позволит отслеживать опасные погодные явления на подступах к столице и за несколько часов предупреждать население об аномальных ураганах, дождях и снегопадах, появится в Москве через три года. Об этом сообщает сайт "Метеоновости" со ссылкой на главу федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.

По его словам, Москва выступит пионером в эксперименте высокоточного прогнозирования, которое затем будет внедряться во всех городах-миллионниках страны. Ведомство Яковенко вместе со столичным департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет реализовывать трехлетнюю программу по созданию инновационной системы прогнозирования погодных явлений. За это время для столицы сформируют так называемый штормовой контур, по границам которого планируется "ловить" все неблагоприятные погодные явления. Для этого по границам контура расставят автоматические метеостанции и метеорологические локаторы.

Яковенко уточнил, что первоочередная задача заключается именно в предупреждении жителей об опасных явлениях, которые могут развиваться быстро - в течение нескольких часов.