В Тамбове четырехлетнюю девочку убили за непослушание

В Тамбове возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, вечером 8 марта 29-летний мужчина за капризы и непослушание до смерти избил четырехлетнюю дочь своей сожительницы. На следующее утро тело девочки нашла мать и позвонила в полицию. У ребенка многочисленные повреждения головы и других частей тела, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- Мужчина задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о помещении его под стражу. Следователи закончили осмотр места происшествия, допросили мать погибшей, других родственников и свидетелей. Выясняется, подвергался ли ребенок насилию ранее и состоит ли семья на учете в органах профилактики. Расследование поручено наиболее опытным следователям аппарата регионального управления, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).