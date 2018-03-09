Звезды отечественного кино порыбачили на сахалинском льду

Считается, что если ты зимой бывал на Сахалине и не принимал участие в знаменитой и любимой островитянами подледной рыбалке, то ты не прикоснулся к островным радостям. Участники первого всероссийского фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" на второй день после торжественного открытия форума поехали в Долинский район.

Там речка Найба впадает в Охотское море, и, по уверениям местных, в это время года навага едва не выпрыгивает из лунок. В этом рыбном месте проводятся традиционные соревнования по любительской рыбалке "Сахалинский лед", на которые ежегодно съезжаются сотни местных жителей.

Сегодня рыбалка получилась звездной. Несмотря на густую метель и пронизывающий ветер, участники "Утра России" приехали попытать удачи.

Президент фестиваля актер и режиссер Сергей Жигунов собственноручно бурил толщу льда, готовил лунку для рыбной ловли. Навага не заставила себя долго ждать.

- Ощущения не передаваемые. Что испытывает рыбак, когда ловит рыбу? Только счастье, - довольно улыбался Сергей Жигунов.

В числе счастливых рыболовов оказались и актеры Юрий Колокольников и Борис Коморзин. А самая крупная навага попалась на крючок народного артиста России Левона Оганезова.

- Я более чем за полвека актерской жизни исколесил все и, кажется, видел, все. Но подледная рыбалка на льду Охотского моря - это нечто, - делился эмоциями Левон Саркисович.

Актриса и телеведущая Алла Михеева прямо на ледовой тверди снимала свой "Острый репортаж" для программы "Вечерний Ургант". Накануне Алла уверяла сахалинцев, что слово "навага" слышит впервые в жизни…

В числе рыбаков был замечен и губернатор региона Олег Кожемяко. Он дал старт любимой в народе рыбалке и пожелал хорошего клева.

А вечером "Утро Родины" продолжило работу началом конкурсной программы, которая открылась показом многосерийного фильма "А у нас во дворе". Детективный сериал стартовал в эфире 29 мая 2017 года на Первом канале. Увидели сегодня жители и гости острова предпремьерный показ картины "Гоголь. Вий".