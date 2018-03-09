Директор "Современника" разберется с инцидентом в Самаре

Инцидент, случившийся на гастролях спектакля "Не становись чужим" в Самаре, будет тщательно изучен после возвращения труппы в Москву, пообещал директор Московского театра "Современник" Игорь Попов.

Речь идет о "неподобающем поведении" на сцене актера Михаила Ефремова, о котором писали СМИ и соцсети. Сообщалось, что актер вышел на сцену с опозданием на полчаса, путал текст, говорил тихо, после чего зрители попросили его говорить громче. Актер, по словам очевидцев, ответил нецензурно и, по всей видимости, был нетрезв.

"Будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях", - передает ТАСС слова Попова.

Сам артист убежден, что в Самаре зрители его просто "не поняли".

"Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали, - пояснил он после выступления. - Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть".