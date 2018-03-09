Гол Дзюбы помог "Арсеналу" одолеть "Амкар"

Новости

В аэропорту Сочи из-за сильного ветра задержаны более 30 рейсов 20:52
Гуманитарный конвой вернулся из сирийской Восточной Гуты 20:36
Совфед ответил на заявления Пентагона о возможности "уничтожения России" 20:31
"Зенит" обыграл "Реджио Эмилию" во втором матче 1/4 финала Еврокубка 19:55
Появился трейлер нового "Гринча" с Бенедиктом Камбербэтчем 19:45
Эрдоган: Войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна 19:26
В Дагестане расстреляли двух бойцов Росгвардии 19:24
Путин отметил талант кавээнщиков 19:20
Цены на нефть поддержали российский рынок акций 19:07
Михаил Ефремов обругал зрителей на спектакле в Самаре 19:06
Два человека погибли от взрыва в Донецке 19:01
Путин высказался о гражданстве обвиняемых во вмешательстве в выборы в США 19:01
Директор "Современника" разберется с инцидентом в Самаре 18:53
В Петербурге спасатели вытащили из полыньи гражданина Бразилии 18:46
Похищение мужчины в Волгоградской области оказалось розыгрышем 18:42
Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию 18:24
Евросоюз обусловил выделение Украине 1 млрд евро борьбой с коррупцией 17:58
Суд отказал в освобождении кандидата на пост главы правительства Каталонии 17:37
Появился трейлер фильма Disney "Мэри Поппинс возвращается" 17:22
Сестру террориста аль-Багдади приговорили к смерти в Ираке 17:10
У сериала "Клан Сопрано" появится продолжение 17:03
Гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту 17:00
Радикалы обстреляли пункт пропуска в Восточной Гуте из зенитных орудий 16:59
Лавров объяснил, как нужно вести диалог с США 16:50
Лавров гарантировал политическую поддержку руководству Эфиопии 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
09.03.2018 17:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Гол Дзюбы помог "Арсеналу" одолеть "Амкар"

Текст: Илья Соболев
Тульский "Арсенал" на выезде одолел пермский "Амкар" со счетом 2:0 в стартовом матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Фото: Андрей Варенков / РИА Новости Фото: Андрей Варенков / РИА Новости
Фото: Андрей Варенков / РИА Новости
Фото: AFP/Gianluigi Buffon
Буффон принял решение завершить карьеру
Неймар заявил, что хотел бы вернуться в "Барселону"

По факту, обе команды играли в гостях: "Амкару" запретили проводить домашние матчи на родной "Звезде" из-за ненадлежащего состояния газона. В итоге, пермяки были вынуждены задействовать уфимский стадион "Нефтяник", который был указан клубом в качестве резервного.

В таких условиях проще оказалось "Арсеналу". Уже на 11-й минуте звездный новичок "оружейников" Артем Дзюба открыл счет, причем при курьезных обстоятельствах. Он не смог реализовать пенальти, но умело сыграл на добивании. Для Дзюбы это первый гол за тульскую команду после перехода в аренду из "Зенита".

Уже ближе к концовке игры, на 83-й минуте, точку поставил Сергей Ткачев.

Благодаря этой победе "Арсенал" вышел на шестое место в турнирной таблице, а "Амкар" по итогам тура рискует оказаться в зоне вылета.

Главное сегодня

Лавров объяснил, как нужно вести диалог с США
Косачев: Встреча лидеров США и КНДР - не гарантия решения проблем
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко
Евросоюз обусловил выделение Украине 1 млрд евро борьбой с коррупцией