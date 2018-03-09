Гол Дзюбы помог "Арсеналу" одолеть "Амкар"

Тульский "Арсенал" на выезде одолел пермский "Амкар" со счетом 2:0 в стартовом матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

По факту, обе команды играли в гостях: "Амкару" запретили проводить домашние матчи на родной "Звезде" из-за ненадлежащего состояния газона. В итоге, пермяки были вынуждены задействовать уфимский стадион "Нефтяник", который был указан клубом в качестве резервного.

В таких условиях проще оказалось "Арсеналу". Уже на 11-й минуте звездный новичок "оружейников" Артем Дзюба открыл счет, причем при курьезных обстоятельствах. Он не смог реализовать пенальти, но умело сыграл на добивании. Для Дзюбы это первый гол за тульскую команду после перехода в аренду из "Зенита".

Уже ближе к концовке игры, на 83-й минуте, точку поставил Сергей Ткачев.

Благодаря этой победе "Арсенал" вышел на шестое место в турнирной таблице, а "Амкар" по итогам тура рискует оказаться в зоне вылета.