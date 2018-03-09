Михаил Ефремов обругал зрителей на спектакле в Самаре

Михаил Ефремов возмутил зрителей неподобающим поведением на спектакле в Самарском театре оперы и балета, куда приехал 7 марта как исполнитель главной роли в пьесе "Не становись чужим".

О скандале рассказала ВКонтакте актриса Самарского театра драмы Алла Коровкина. Неудовольствие публики вызвало то, что спектакль задержался на 35 минут. Ефремова в начале представления было не слышно, а на просьбы говорить громче он якобы матерился со сцены. Кроме того, актер, предположительно, был нетрезв и путал текст. В результате публика стала покидать зал.

Сам Михаил Ефремов назвал спектакль "сложной пьесой для самарского зрителя", а также отрицал, что вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Радиостанция "Говорит Москва" процитировала ответ артиста: "Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют".