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09.03.2018 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП погибли три человека и четверо ранены

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)

Крупная авария, в которой погибли три человека, а еще четверо получили ранения и были отправлены в больницу, произошла днем в Петровском районе Ставропольского края.

В ДТП с грузовиками на границе Кубани и Адыгеи погибли два человека

По информации пресс-службы краевого управления ГИБДД, ДТП случилось примерно в 13.30 на 10-м километре автотрассы Светлоград - Летняя Ставка (в это время дорога была окутана сильным туманом). Именно погодные данные, скорее всего, и стали причиной аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2109.

В результате на месте аварии погибли водители обеих машин и пассажир "девятки". Кроме того, серьезные травмы получили трое пассажиров "семерки" и один - ВАЗ-2109. В настоящее время им оказывают помощь в местной районной больнице.

Сообщается, что на месте ДТП в данный момент работают сотрудники ГИБДД и оперативники, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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