В Петербурге спасатели вытащили из полыньи гражданина Бразилии

В Петербурге специалистам Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда пришлось провести операцию прямо у Дворцового моста. Как сообщает ТАСС, спасатели извлекли из Невы гражданина Бразилии.

- В полынью, образовавшуюся после прохода ледокола "Невская застава", провалился мужчина, - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Петербургу. - Через минуту силами РПСО, которые осуществляли мониторинг ледовой обстановки, пострадавший гражданин Бразилии 1992 года рождения был доставлен на берег.

Медицинская помощь бразильцу не понадобилась.

Отметим, что ЧП на льду происходят в Северной столице регулярно. Так, вчера спасателям пришлось помогать двум рыбакам-любителям в районе населенного пункта Липово Ломоносовского района, которые из-за трещины не могли самостоятельно выбраться на берег.