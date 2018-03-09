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09.03.2018 19:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" обыграл "Реджио Эмилию" во втором матче 1/4 финала Еврокубка

Текст: Илья Соболев

Питерский "Зенит" на своем паркете одолел итальянскую "Реджио-Эмилию" со счетом 91:77 во втором матче 1/4 финала Еврокубка.

Напомним, по регламенту турнира в четвертьфиналах борьба между командами идет до двух побед. С учетом того, что в первом матче на выезде "Зенит" уступил (61:75), повестка дня формулировалась предельно просто: если питерцы проигрывают, то вылетают из турнира.

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Ответственность за результат с первых минут легла тяжелым грузом на плечи хозяев. Это чувствовалось на протяжении первой четверти и особенно второй, после которой счет был в пользу итальянцев - 39:35. И даже когда в третьей 10-минутке "Зенит" добился максимального на тот момент преимущества в четыре очка, нервы у питерцев никуда не делись.

В тени оказался лидер команды Сергей Карасев, смазавший пять броской из шести с игры. Не похож был на себя американец Дрю Гордон. В такой ситуации функции снайпера на себя взял Евгений Воронов. К концу матча в активе защитника значились солидные 22 очка.

Только в середине заключительной четверти "Зенит" раскрепостился. Трехочковые Кайла Курича и Шейна Уиттингтона позволили нарастить отрыв до 12 очков. Этого импульса питерцам хватило, чтобы довести дело до победы.

Решающий матч в этой серии пройдет 14 марта.

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