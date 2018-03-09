Похищение мужчины в Волгоградской области оказалось розыгрышем

Следствие не подтвердило факт похищения мужчины в городе Камышин, сообщили в СК РФ по Волгоградской области. Правоохранителям удалось найти двух мужчин и женщину, которые якобы похитили 45-летнего местного жителя, и самого потерпевшего.

"Со слов опрашиваемых, восьмого марта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что мужчина испортит салон автомобиля, друзья приняли решение прокатить его в багажнике", - рассказали в Следственном комитете.

Сам мужчина заявил, что в отношении него преступления не совершалось и претензий ни к кому он не имеет.