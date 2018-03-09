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09.03.2018 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похищение мужчины в Волгоградской области оказалось розыгрышем

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

Следствие не подтвердило факт похищения мужчины в городе Камышин, сообщили в СК РФ по Волгоградской области. Правоохранителям удалось найти двух мужчин и женщину, которые якобы похитили 45-летнего местного жителя, и самого потерпевшего.

Похититель школьницы под Волгоградом рассчитывал на выкуп

"Со слов опрашиваемых, восьмого марта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что мужчина испортит салон автомобиля, друзья приняли решение прокатить его в багажнике", - рассказали в Следственном комитете.

Сам мужчина заявил, что в отношении него преступления не совершалось и претензий ни к кому он не имеет.

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