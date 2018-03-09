В аэропорту Сочи из-за сильного ветра задержаны более 30 рейсов

Сильнейший ветер, разыгравшийся в пятницу в районе Международного аэропорта Сочи, стал причиной задержки вылета и прилета уже более 30 рейсов.

Об этом сообщили в компании "Базэл Аэро", обслуживающей воздушные гавани кубанских городов. Часть авиарейсов были направлены на запасные аэродромы в Краснодаре, Анапе и ставропольские Минеральные Воды. Если в ближайшее время погода улучшится, то лайнеры смогут вылететь из олимпийской столицы.

В то же время прогнозы синоптиков курортного города пока не слишком оптимистичны для ожидающих своих рейсов пассажиров - этой ночью они ожидают усиления порывов ветра до 15 метров в секунду. Как предупредили местных жителей и гостей курорта в Единой дежурно-диспетчерской службе города Сочи, завтра в здешних предгорьях и горах ожидается дождь и выпадение мокрого снега.