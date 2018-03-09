В Кубанском водохранилище на рыбалке утонули три жителя Адыгеи

Сотрудники Красногвардейского межрайонного следственного отдела СУ СК по Республике Адыгея начали доследственную проверку по факту гибели во время рыбалки в Кубанском водохранилище троих жителей региона. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели извлекли из воды труп 37-летнего мужчины, а поиски 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжают специалисты МЧС по Республике Адыгея и Краснодарского края.

По предварительным данным, две семейные пары отправились на рыбалку на лодке. Причем весь день в этом районе дул очень сильный ветер. Не исключено, он и стал причиной того, что лодка перевернулась, и до берега удалось добраться лишь одной из женщин.

В операции по поиску двоих утонувших участвуют более 40 специалистов и десять единиц техники из МЧС соседних регионов.