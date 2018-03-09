Сборная России сыграет товарищеский матч с немцами 15 ноября в Лейпциге

Сборная Германии определилась с городом, в котором 15 ноября проведет товарищеский матч против российской национальной команды. Встреча состоится в Лейпциге, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Напомним, ближайший товарищеский матч россияне проведут против Бразилии в Москве 23 марта, а уже 27 марта сыграют в Санкт-Петербурге с французами. 30 мая наших ждет контрольный матч с Австрией в Инсбруке, а уже непосредственно перед домашним чемпионатом мира-2018 подопечные Станислава Черчесова примут Турцию.

Осенью сборной России предстоит сыграть в новом турнире, Лиге наций. Ее соперниками станут Турция (7 сентября - в гостях, 14 октября - дома) и Швеция (11 октября - дома, 21 ноября - в гостях).

Помимо товарищеского матча с Германией у россиян уже запланирован матч с Чехией 10 сентября.