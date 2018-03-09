СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко

Служба безопасности Украины подозревает задержанного в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана в подготовке покушение на президента Петра Порошенко, сообщает интернет-издание "Страна".

Рубан обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт".

По версии следствия, Рубан намеревался совершить покушение на президента Украины, а также на первых лиц государства. С этой целью планировалось "убийство большого количества людей в Киеве, уничтожение и повреждения инфраструктуры в целях дестабилизации внутренней обстановки".

Ранее сообщалось о задержании на КПП с Донбассом руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Якобы он пытался провезти вместе с офисной мебелью большое количество оружия. Со своей стороны, фигурант утверждал, что его подставили. Он должен был забрать только мебель, а об оружии и боеприпасах ничего не знал.

"Из меня делают террориста номер один. Я полностью отбрасываю обвинения насчет оружия и подготовки террористического акта", - стоял на своем задержанный. В ближайшее время Шевченковский райсуд Киева должен избрать меру пресечения в отношении Владимира Рубана.