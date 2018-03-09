Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ

В США сенаторы попросили госсекретаря Рекса Тиллерсона начать с Россией диалог по стратегической стабильности.Об этом сообщает РИА Новости.

В письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки, а также Берни Сандерс, подчеркивается, что необходимость таких переговоров назрела после мартовского выступления Владимира Путина.

Напомним, в послании к Федеральному собранию президент РФ упомянул о новом оружии, которое разрабатывает Россия, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник.

Кроме того, в состав стратегических ядерных сил уже вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Также началась разработка особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны.

В своем обращении к Тиллерсону законодатели заявили, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Поэтому Вашингтон и Москва должны сесть за стол переговоров и устранить данные нарушения на основе существующих положений договора или на основе новых механизмов, о которых договорятся стороны.