Сестру террориста аль-Багдади приговорили к смерти в Ираке

Сестра лидера террористической группировки "ИГ" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади приговорена к смертной казни через повешение Высшим судебным советом Ирака. Об этом заявил официальный представитель Совета.

Ее признали виновной в помощи террористам, предоставлении им логистической и иной поддержки при совершении ими тяжких уголовных преступлений. В частности, она финансово поддерживала боевиков в городе Мосул.

Имя осужденной женщины не сообщается.

При этом существуют некоторые сомнения, действительно ли приговоренная - сестра лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади или его предшественника Абу Умара аль-Багдади, убитого в 2010 году. Нынешнее местонахождение самого Абу Бакра неизвестно, также нет однозначного подтверждения существующей информации о его гибели.