СМИ: Джон Маккейн покидает Сенат США

Один из ярых сторонников введения антироссийских санкций Джон Маккейн в ближайшее время покинет Сенат США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал True Pundit.

Сейчас 81-летний республиканец возглавляет комитет по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с начала года практически не принимает участия в работе верхней палаты американского Конгресса.

Добавим, что Маккейн неоднократно критиковал не только руководство России, но и Соединенных Штатов. В ноябре прошлого года он обвинил Дональда Трампа в излишней доверчивости по отношению к президенту РФ. Это, по мнению политика, угрожает национальной безопасности США.