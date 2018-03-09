Совфед ответил на заявления Пентагона о возможности "уничтожения России"

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников иронично прокомментировал заявления представителя Пентагона о возможности "уничтожить Россию".

Напомним, что ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен пообещал, что "американские подводные лодки способны "уничтожить" Россию, если США "пойдут этим путем".

"Эксперты мирового сообщества сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые показал Путин в своем обращении к парламенту, на сегодня нет", - передает РИА Новости слова Серебренникова.