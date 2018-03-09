Суд отказал в освобождении кандидата на пост главы правительства Каталонии

Верховный суд Испании отказал в освобождении кандидату на должность главы правительства Каталонии Жорди Санчесу, сообщает РИА Новости.

В судебном решении говорится, что принято решение оставить в силе предварительную меру пресечения в виде тюремного заключения без права выхода под залог.

Ранее Санчес обратился в конституционный суд и верховный суд с просьбой выпустить его из-под стражи. Каталонский парламент должен рассмотреть его кандидатуру на пост руководителя регионального правительства. Слушания по этому вопросу назначены на 12 марта, но по закону кандидат должен лично присутствовать на заседании.

Жорди Санчес являлся лидером общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", которая на региональных выборах 21 декабря выступила за отделение региона от Испании. Политику предъявлены обвинения в подготовке мятежа и незаконной растрате государственных средств. До рассмотрения дела Санчес находится в заключении без права выхода под залог.