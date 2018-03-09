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Рубрика: Спорт

УНИКС обыграл "Баварию" в баскетбольном Еврокубке

Текст: Илья Зубко

Казанский УНИКС сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольного Еврокубка против мюнхенской "Баварии". На своем паркете команда Димитриса Прифтиса обыграла немцев 80:73. Счет по противостоянии до двух побед теперь 1:1.

Первая игра между этими командами прошла в Мюнхене и закончилась в пользу хозяев паркета - 83:75. Так что в Казани УНИКС проигрывать не мог никоим образом - неудача означала вылет из турнира.

Стоит отдельно отметить отличную посещаемость, которую мы наблюдаем в последнее время на домашних матчах УНИКСа. Порядка 5,5 тысячи человек собрались на трибунах "Баскет-холла" сегодня. И эта поддержка команде, несомненно, помогла. "Бавария" начала лучше, а во второй четверти только увеличила свое преимущество. И к большому перерыву на табло горели тревожные для хозяев цифры 30:40.

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Но ударная третья четверть позволила казанцам этот отставание отыграть - в этой десятиминутке УНИКС перебросал оппонентов ровно вдвое, 24:12. Ну а за оставшееся время казанцы нарастили превосходство и выиграли этот матч 80:73.

Самым результативным у победителей стал Хоаким Колом - 15 очков. Трент Локетт принес УНИКСу еще 14 баллов. У "Баварии" главным героем стал Девин Букер, "настрелявший" аж 29 очков. 

Путевку в полуфинал команды оспорят в третьем матче серии, который состоится 14 марта на площадке "Баварии".

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