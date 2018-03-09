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Рубрика: Спорт

В Берлине открыли турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам

Текст: Анна Розэ (Берлин)

В историческом центре германской столицы с 10 по 28 марта будет проходить одно их самых важных соревнований по шахматам в рамках цикла чемпионата мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В многочисленных партиях за 19 дней будет установлен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Он получит право выступить на первенстве мира в Лондоне.

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Восемь лучших гроссмейстеров со всего мира примут участие в соревновании, в том числе россияне Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник. Наша страна выставила больше всего кандидатов на право бросить вызов чемпиону мира. В турнире также примут участие Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).

Минимальный призовой фонд турнира - 420 000 евро. В этом году он увеличен за счет продажи онлайн-билетов: 10 процентов от цены каждого билета были перечислены в фонд турнира. Берлин был выбран "столицей шахмат" на ближайший месяц. Этот спорт в Германии становится все популярнее. Шахматная федерация страны - одна из крупнейших в мире, активно развивается детский и юношеский сектор. Более 90 000 граждан ФРГ состоят в шахматных клубах и постоянно следят за турнирами. Как рассказал "РГ" президент Шахматной федерации Германии Ульрих Краузе, для Берлина этот турнир станет знаковым событием, которое поможет развитию шахматного спорта в Германии.

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Вице-президент Российской Шахматной Федерации (РШФ) Андрей Гурьев подчеркнул в разговоре с "РГ", что надеется на победу одного из российских кандидатов, который впоследствии получит возможность вернуть шахматную корону чемпиона мира в Россию. Владимир Крамник не исключает возможности победить в турнире. Как он признался в беседе с "РГ", силы всех восьми претендентов примерно равны, поэтому исход соревнования предсказать невозможно. Так что берлинцев и гостей столицы ожидают почти три недели увлекательных игр. Понаблюдать за гроссмейстерами можно будет в историческом многоуровневом выставочном пространстве Kühlhaus на границе двух районов Берлина - делового центра Митте и креативного Кройцберга.

Необычная для турнира площадка призвана расширить границы шахматной аудитории и привлечь к этому виду спорта молодежь. Для всех любителей шахмат предусмотрено несколько комфортабельных зрительских зон на пяти этажах павильонного пространства. Наблюдать за партиями, которые будут проходить на первом уровне, можно будет с открытой площадки второго этажа. На четвертом уровне турнир будут комментировать немецкие гроссмейстеры, а на пятом, в VIP Lounge - одна из сильнейших шахматисток мира Юдит Полгар.

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