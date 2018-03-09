В Бразилии разбился угнанный заключенным вертолет

На юге Бразилии разбился вертолет. Погибли три человека, один пострадал.

Инцидент произошел в штате Санта-Катарина. За несколько минут до катастрофы пилот подал сигнал об угоне воздушного судна. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы. В полиции считают, что злоумышленник хотел организовать побег одного из заключенных, отбывающих наказание в местной тюрьме. Место крушения вертолета находится всего в двух километрах от исправительного учреждения.

Авиакатастрофа унесла жизни капитана воздушного судна, второго пилота и их пассажира. А вот угонщик выжил. Как отмечает ТАСС, преступник имел право покидать колонию для встречи с родными.