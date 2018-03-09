В Киеве жестоко избили депутата партии "Свобода"

В Киеве неизвестные избили депутата Верховной Рады, члена партии "Свобода" Юрия Левченко, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на депутата Киевсовета Святослава Кутняка.

По его словам, Левченко избили "до потери сознания". Кроме того, у него зафиксировано "подозрение на ожог" при использовании нападающими баллончиков с газом. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Юрий Левченко является активным участником Евромайдана. Он лично принимал участие в штурме кабинета министров в Киеве. В Верховную Раду Левченко попал с третьей попытки.