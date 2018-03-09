В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры

В Пхенчхане прошла церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2018 года, на которой присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

На стадионе был поднят флаг, который несли южнокорейские паралимпийцы - Чхве Сара и Чхве Килла (горнолыжный спорт, нарушение зрения), Лим Хо Вон (теннис на колясках), Юн Чи Ю (настольный теннис), Пак Хен Гю (баскетбол на колясках), Пак У Чхоль (регби на колясках), Бон Хен Чхэ (лыжи), О Енюн (легкая атлетика).

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта. В соревнованиях по шести видам спорта выступят 567 спортсменов из 48 стран.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России не смогут выступить на Играх под национальным флагом. Они примут участие в соревнованиях под паралимпийским флагом в статусе "нейтральных паралимпийцев из России" (NPA). Всего на Играх-2018 выступят 30 российских спортсменов.