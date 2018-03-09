В США неизвестный взял заложники трех человек в центре для ветеранов

В американском городе Йонтвил (штат Калифорния) неизвестный злоумышленник взял заложники трех человек в центре для престарелых ветеранов и инвалидов из числа участников войн, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пока полиция не располагает данными о требованиях злоумышленника. Он переслал шерифу письменное требование не приближаться к зданию. Сейчас центр, в котором проживают около тысячи пожилых людей, окружен полицией.

По словам некоторых очевидцев, слышались несколько выстрелов, но кто их произвел - пока неизвестно.