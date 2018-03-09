Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию

Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на "заблаговременное волеизъявление" о пассивной эвтаназии, сообщает телеканал NDTV.

"Люди имеют право умереть с достоинством. Поддержание жизни пациента искусственными средствами против его желания является покушением на его/ее тело", - пришли к выводу судьи.

Отныне разрешена пассивная эвтаназия (отключение систем жизнеобеспечения неизлечимых больных, которые находятся в коме) на основании "заблаговременного волеизъявления". Пациент должен представить письменный документ, который позволяет определить, как следует поступить, если он окажется в состоянии комы из-за болезни или несчастного случая. Активная эвтаназия (введение смертельной инъекции) в Индии по-прежнему запрещена.

Ранее пассивная эвтаназия была разрешена в Индии в исключительных случаях по решению Верховного суда, но "заблаговременное волеизъявление" не принималось во внимание. При этом закона о пассивной эвтаназии до сиз пор не принято.