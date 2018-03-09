"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Питерский "Зенит" уступил в гостях немецкому "РБ Лейпциг" в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы - 1:2. Единственный мяч у российской команды уже на 86-ой минуте провел Доменико Кришито. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге через неделю.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев. Они больше владели мячом, чаще атаковали. А вот "сине-бело-голубые" так ни разу всерьез не потревожили голкипера "Лейпцига" Петера Гулачи.

Но уже в начале второй половины немцы открыли счет. Сделал это Брума, ассистировал которому Тимо Вернер. Удвоил же преимущество "Лейпцига" Вернер, отличившись с передачи Наби Кейта. Впрочем, "Зениту" удалось забить один мяч, который может стать судьбоносным в этом противостоянии. Его уже в концовке встречи провел капитан "сине-бело-голубых" Доменико Кришито, здорово пробив со штрафного. Питерцы хоть и уступили, но забили важнейший мяч на выезде, что оставляет им определенные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.