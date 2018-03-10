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Рубрика: В мире

Акция в защиту русских школ в Риге стала самой массовой за 15 лет

Текст: Юрий Сизов
Самое массовое шествие по центру латвийской столицы в защиту русских школ со времен "школьной революции" 2003-2004 годов отозвалось сегодня набатом у жителей этого прибалтийского государства, сообщает портал BaltNews.lv.

Одна из целей шествия по центру Риги, по замыслу его организаторов, - привлечь внимание Европы к ограничению прав национальных меньшинств. Поэтому Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии начали акцию протеста с митинга у посольства одной из крупнейших европейских стран - Франции. Именно здесь заявитель митинга и шествия - недавний депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок - на французском языке зачитала текст призывающего к борьбе французского гимна "Марсельезы", а актер и режиссер Виктор Мишин озвучил перед единомышленниками его же на русском языке.

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Нынешний депутат Европейского парламента (с 5 марта) Мирослав Митрофанов выразил возмущение не только планами ликвидации русских средних школ, но и недавним замыслом национал-радикалов запретить предвыборную агитацию на русском. Он подчеркнул, что именно в языковом многообразие Европы - ее сила.

Неожиданностью для журналистов стало появление на акции целой группы барабанщиков. Во главе с ними под барабанный бой участники акции направились к посольству ФРГ, где стали скандировать лозунги на русском, латышском и немецком языках. Впрочем, удалось это сделать не всем, так как участников акции оказалось слишком много.

Когда первые участники шествия уже прошли мимо Национальной оперы и приближались к зданию Еврокомиссии, а середина колонны находилась напротив главного корпуса Латвийского университета, "хвост" колонны еще только находился рядом с памятником Свободы. "По масштабу сегодняшняя акция напоминает протесты времен школьной революции 2004 года", - поделился впечатлениями с журналистами правозащитник Владимир Бузаев.

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Еще один митинг в центре Риги, который собрал более пяти тысяч человек, прошел напротив здания Еврокомиссии. Депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов предоставил слово своему коллеге по Брюсселю - Андрею Мамыкину, который констатировал: "С каждой акцией нас все больше и больше". По его мнению, "если на улицы выйдут 20 тысяч, а еще лучше - 50 тысяч человек, то в этом случае голоса протестующих услышат не только у здания представительства ЕС в Риге, но и в самой Европейской комиссии".

Следующим на митинге взял слово католический священник из Икшкиле Константин Боярс. Он также возвысил голос в защиту русских школ и напомнил о том, что православные жили в Латвии веками. Тысячи людей приветствовали его речь аплодисментами. А активист защиты русских школ Илья Козырев высказал мнение, что собравшиеся защищают сегодня не только процесс обучения, но и будущее своей страны. Козырев предложил присутствующим на митинге проскандировать у здания Еврокомиссии слоган: "Вмешайся, Европа, не то всем будет плохо!". Со стихотворным призывом к Европе обратился и Виктор Мишин.

Вновь забили барабаны. "Этот барабанный бой - сигнал для ЕС", - заметил Мирослав Митрофанов. А Татьяна Жданок напомнила о сборе подписей под петицией в защиту прав национальных меньшинств, который идет по всей Европе.

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Если будет собран миллион подписей, добавила она, причем определенный уровень поддержки продемонстрируют в ряде стран, то Еврокомиссия обязана будет рассмотреть петицию. Для Латвии "зачет" - шесть тысяч подписей.

В заключение Мирослав Митрофанов подчеркнул: "То, что нас собралось больше пяти тысяч - только начало нашей весны. Мы боремся не только за русские школы, но и за то, чтобы никто не помыкал народом, не принимал решений без учета мнения тех, кого эти решения касаются". Депутат сообщил, что следующую массовую акцию - латвийское родительское собрание - планируется провести в одном из крупнейших в Риге залов 31 марта.

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