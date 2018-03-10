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Рубрика: Спорт

Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Алексей Ерохов на чемпионате России по фигурному катанию, декабрь 2017 года. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алексей Ерохов на чемпионате России по фигурному катанию, декабрь 2017 года. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Алексей Ерохов на чемпионате России по фигурному катанию, декабрь 2017 года. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Алексей Ерохов выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Софии, передает ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ 18-летний Ерохов набрал 231,52 балла. Второе место занял другой российский фигурист Артур Даниэлян (218,76), третье - итальянец Маттео Риццо (211,58).

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Победитель короткой программы американец Алексей Красножон упал во время произвольного проката и снялся с соревнований. После инцидента Красножон был доставлен в больницу.

Ерохов принес России 15-ю победу на юниорских чемпионатах мира, что позволило обойти по этому показателю сборную США, у которой 14 золотых медалей.

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