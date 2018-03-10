Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Российский фигурист Алексей Ерохов выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Софии, передает ТАСС.
По итогам короткой и произвольной программ 18-летний Ерохов набрал 231,52 балла. Второе место занял другой российский фигурист Артур Даниэлян (218,76), третье - итальянец Маттео Риццо (211,58).
Победитель короткой программы американец Алексей Красножон упал во время произвольного проката и снялся с соревнований. После инцидента Красножон был доставлен в больницу.
Ерохов принес России 15-ю победу на юниорских чемпионатах мира, что позволило обойти по этому показателю сборную США, у которой 14 золотых медалей.