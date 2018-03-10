Болгары отчитали власти страны за "соросовскую пропаганду"

Уже прошла неделя, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл вернулся из Болгарии, где принимал участие в торжествах по случаю 140-летия освобождения от османского ига, а болгары все продолжают обсуждать его слова. Причем не обошлось без эмоций и даже оскорблений. Дело дошло до политического раскола. До сих пор бурлят и болгарские соцсети, где далеко не все согласны с заявлениями официальной Софии.

4 марта патриарх Кирилл на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил: "Хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией. Надеюсь, средства массовой информации нас слышат и передадут некоторое разочарование патриарха в том, что он услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии". И добавил: "Мы - за историческую правду, господин президент. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью".

По словам предстоятеля РПЦ, все разговоры о дружбе проверяются реальностью. "Если, говоря о дружбе, мы забываем о жертвах, которые были принесены в связи с освобождением Болгарии, то эти слова перестают иметь значение", - подчеркнул патриарх. На что, как передает ТАСС, Радев ответил: "Ни в какой мере мы не недооцениваем вклад русской армии в освобождение Болгарии. Но русская армия была многонациональная и мы чтим память каждой нации".

Патриарх Кирилл поблагодарил президента за разъяснение ситуации, однако отметил, что имя царя-освободителя Александра II так и не прозвучало, хотя церемония проходила у его памятника. "Болгарский и русский народ невозможно обмануть. То, что я пережил на Шипке - это очень глубокий духовный опыт. И там я понял, что независимо от той политики, которую осуществляет государственная власть в Болгарии, в болгарском народе хранится глубокая признательность к русскому народу, - подытожил патриарх. - Я бы вам советовал учитывать настроения народа, выстраивая отношения с внешним миром. Я бы попросил в своей политической деятельности помнить историю и как бы не складывалась политическая конъюнктура, не забывать о Шипке".

Позже сразу два болгарских вице-премьера, Валерий Симеонов и Красимир Каракачанов, решили вступить в заочный спор с патриархом. Второй уверен, что "никто ни на Западе, ни на Востоке, не должен таким тоном" разговаривать с Болгарией. Но при этом призвал к продолжению "нормального диалога". А первый опустился до уровня прямых оскорблений. Чем, по сообщениям местных СМИ, вызвал кризис в парламентской коалиции националистических партий, где его попросили извиниться перед патриархом. Но в ответ Симеонов заявил, что извиняться не собирается.

Разделились и болгарские избиратели. Далеко не все встали на защиту Симеонова. "Давайте поблагодарим Россию за освобождение, за тот братский способ, которым она нам отплатила за наши братские ей подарки - болгарскую азбуку и староболгарские книги", - написал один из читателей на сайте болгарской газеты "Сега" под ником Omzuran. А другой читатель под ником Renose добавил: "Этот ответ на антироссийскую политику и заявления, которые делают в Болгарии, начиная с 1990 года. Под иностранным влиянием и при помощи огромных денег у нас культивируется откровенная русофобия, которую теперь называют "политкоректностью", то есть "правильностью".

"Нет ничего нормального в том, чтобы отмечать сейчас заслуги государств, которых во времена Освобождения (140 лет назад - прим. "РГ") не существовало… В Российской империи русских было 84%, - утверждает читатель под ником Kotka. - Русские явно больше не намерены терпеть нашу соросовскую пропаганду и наши попытки переписать историю". "А что вы хотели от натовского президента? - восклицает читатель под ником Cymen. - Промывка мозгов не остановится…".

Мнение

Актер с болгарскими корнями Юрий Стоянов в эфире радиостанции "Говорит Москва" так прокомментировал данную ситуацию: "Очень обидно, что не признается роль России. А сколько людей погибло при освобождении Болгарии?" Болгары, добавил актер, остро воспринимают любые высказывания представителей "большого соседа". Однако, убежден Стоянов, простые люди в этой стране хорошо относятся к России: "Люди, которые бывают в Болгарии, знают о подлинном отношении на бытовом уровне болгар к русским… Если бы все зависело только от людей, то все бы было хорошо. Но, к сожалению, вмешивается политика и иногда большая политика".