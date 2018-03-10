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Рубрика: В мире

Чака Норриса увековечили в Загребе

Текст: Александр Борисов (Загреб)
Памятник Брюсу Ли в Мостаре. Фото: Александр Борисов Памятник Брюсу Ли в Мостаре. Фото: Александр Борисов
Памятник Брюсу Ли в Мостаре. Фото: Александр Борисов

Сегодня в полночь в Загребе установили памятник американскому актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису, отметив таким образом 78-й день рождения таланта.

Данное событие вызвало дискуссию на Балканах, сводящуюся к тому, какое историческое или культурное значение для данного региона представляет целая череда артистов и их героев, увековеченных здесь в металле или граните: Брюс Ли имеет монумент в Мостаре (Босния и Герцеговина), Рокки Бальбоа - в Житиште (Сербия), Тарзан - в Скопье (Македония).

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Вот, что по этому поводу говорит глава церемонии установления памятника американскому актеру Круно Локотар. "Это первый памятник Чаку Норрису в Хорватии. Хорватия таким образом стала в один ряд с высокоразвитыми европейскими странами, которые уже давно имеют аналогичный монумент, например, Чехия", - отметил хорват, добавив, что "Брюса Ли увековечили в Мостаре, а Загреб получил Чака Норриса".

В Македонии есть такой анекдот: "Вопрос: что объединяет английского натуралиста Чарлза Дарвина, американского олимпийца Марка Спитца и Тарзана? Ответ: община Кисела Вода (один из районов Скопье), где данным лицам установлены памятники".

Между тем в населенном пункте Миличи (Босния и Герцеговина) местные бизнесмены и жители уже возвели четыре парка, в которых установлены бюсты русских, сербских, китайских и европейских деятелей науки, культуры, искусства и политики. Среди наших соотечественников здесь представлены Лев Толстой, Федор Достоевский, Петр Первый и действующий президент РФ Владимир Путин.

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