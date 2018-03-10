Директор "Современника" пообещал разобраться со скандалом c Ефремовым

В театре "Современник" разберутся в ситуации, произошедшей на гастролях в Самаре с участием актера Михаила Ефремова. Об этом РИА Новости заявил в пятницу директор учреждения Игорь Попов.

По словам собеседника агентства, он не был на гастролях и не знает, что там произошло. "Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", - сказал Попов.

Ранее стало известно, что в Самарском театре оперы и балета спектакль "Не становись чужим" задержали из-за опоздания Михаила Ефремова. Как написали пользователи соцсетей, актер появился на сцене пьяным, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей.