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Рубрика: Культура

Директор "Современника" пообещал разобраться со скандалом c Ефремовым

В театре "Современник" разберутся в ситуации, произошедшей на гастролях в Самаре с участием актера Михаила Ефремова. Об этом РИА Новости заявил в пятницу директор учреждения Игорь Попов.

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По словам собеседника агентства, он не был на гастролях и не знает, что там произошло. "Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", - сказал Попов.

Ранее стало известно, что в Самарском театре оперы и балета спектакль "Не становись чужим" задержали из-за опоздания Михаила Ефремова. Как написали пользователи соцсетей, актер появился на сцене пьяным, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей.

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