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Рубрика: В мире

Курды в ходе обороны Африна уничтожили 313 боевиков и турецких солдат

Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) за сутки уничтожили в окрестностях города Африна 313 боевиков "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецких солдат, наступавших на позиции ополченцев. Также СНС вывели из строя несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Оборона Африна продолжается 49 дней. На стороне курдов сражаются ополценцы, направленные в город из Алеппо в конце февраля.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что штурм административного центра курдского региона может начаться в любой момент: турки окружили город, взяв под контроль районы Раджо и Джиндерес. По словам главы государства, с 20 января, когда началась операция "Оливковая ветвь", турецкие войска и подконтрольные им формирования уничтожили 3171 "террориста". К ним Анкара причисляет бойцов СНС.

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