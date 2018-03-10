Курды в ходе обороны Африна уничтожили 313 боевиков и турецких солдат

Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) за сутки уничтожили в окрестностях города Африна 313 боевиков "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецких солдат, наступавших на позиции ополченцев. Также СНС вывели из строя несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Оборона Африна продолжается 49 дней. На стороне курдов сражаются ополценцы, направленные в город из Алеппо в конце февраля.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что штурм административного центра курдского региона может начаться в любой момент: турки окружили город, взяв под контроль районы Раджо и Джиндерес. По словам главы государства, с 20 января, когда началась операция "Оливковая ветвь", турецкие войска и подконтрольные им формирования уничтожили 3171 "террориста". К ним Анкара причисляет бойцов СНС.