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Рубрика: Спорт

Лыжник Вылегжанин выиграл "бронзу" в марафоне на этапе КМ

Текст: Данила Жиляев

Российский лыжник Максим Вылегжанин завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира в Холменколлене. Он стал третьим в марафоне на 50 км.

Наш спортсмен преодолел дистанцию, отстав от победителя - швейцарца Дарио Колоньи - всего на 1,1 секунду. При этом обладатель золотой медали определился по фотофинишу, который показал, что Колонья пересек финишную черту на доли секунды быстрее, чем ставший вторым норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

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В гонке приняли участие еще четыре российских лыжника. Но в первой десятке оказался лишь один из них - Максим Спицов, занявший пятое место с отставанием 4,4 секунды.

"Это была очень тяжелая гонка, было непросто оказаться на третьем месте, - сказал после марафона Вылегжанин, чьи слова приводит официальный сайт Международной лыжной федерации. - Уже со второго круга начались сложности. Я сделал все, что мог, после того, как сменил лыжи, но Дарио был очень силен". 

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