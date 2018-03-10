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Рубрика: В мире

Макрон обеспокоен введением США новых таможенных пошлин

Текст: Станислав Хамдохов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил обеспокоенность в связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий.

"Макрон разделяет цель борьбы с недобросовестной практикой, создающей недобросовестную конкуренцию в международных обменах. Президент подчеркнул важность укрепления общих правил международной торговли и их эффективного применения", - цитирует ТАСС заявление Елисейского дворца.

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В документе отмечается, что Макрон "выразил серьезную обеспокоенность по поводу пошлин, которые американские власти намерены применять при импорте стали и алюминия, в том числе из Европы".

"Такие меры, направленные на союзные страны, которые соблюдают правила международной торговли, не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой. Они рискуют спровоцировать торговую войну, которую проиграют все страны", - сказал Трампу французский лидер.

При этом Макрон предупредил главу Белого дома, что "Европа будет четко и пропорционально реагировать на любую практику, противоречащую правилам международной торговли".

Напомним, 8 марта Дональд Трамп, мотивируя решение национальными интересами Америки, ввел ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и на алюминий - в размере 10 процентов. Новые правила не распространяются только на Мексику и Канаду. И, конечно, в случае если иностранный завод будет работать и производить сталь и алюминий на территории Нового Света.

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