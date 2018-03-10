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Рубрика: Спорт

Массимо Каррера: От травм Зе Луиша я еще не устал

Текст: Артур Нанян
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем чемпионата России со "СКА-Хабаровск". Общение с итальянцем состоялось после тренировки "красно-белых" в Тушино, которую журналисты могли лицезреть первые 15 минут.

Завтра точно не сыграет Зе Луиш. Травмированы Сердар Таски и Сальваторе Боккетти. Есть ли другие проблемы?

Массимо Каррера: Нам не хватает только этих игроков. Но, надеюсь, что к матчу с "Рубином" они восстановятся.

У Зе Луиша диагностировано ущемление одного из нервов пахового канала. Вы не устали от его странных травм?

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Массимо Каррера: Нет, не устал. Я просто сожалею, что так происходит. У него травма, которую нужно лечить. К сожалению, из-за нее он не может тренироваться. Надеюсь, боль пройдет как можно скорее.

Что с Луисом Адриано? Показалось, что на тренировке он получил травму.

Массимо Каррера: Нет, ничего серьезного не произошло. Просто Селихов наступил ему на ногу.

Почему не играет Педро Роша? Может, на него влияют холода?

Массимо Каррера: Нет, погода на него точно не влияет. Но есть конкуренция, момент адаптации. Я выпущу его на поле, когда он будет готов на все 100 процентов.

Вы все еще верите в него?

Массимо Каррера: Да.

Что скажете о поле? На нем можно будет завтра показать качественный футбол?

Массимо Каррера: Оно хорошее. Играть на нем можно. Оно не такое, как на прошлой неделе в Самаре или Черкизово. Хочу сказать, что мы дорожим нашими болельщиками. Если завтра будет неполный стадион, то будет ощущение неполноценности. На это может повлиять и холода. Завтра нас ждет тяжелый матч. Соперник не позволит играть нам в привычный футбол. Дело еще и за командой - она должна заставить стадион заполниться.

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