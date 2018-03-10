Начался ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов на матчи ФИФА

Росавиация сегодня приступила к ежесуточному мониторингу стоимости авиабилетов на матчи ФИФА для предотвращения необоснованного роста тарифов на полеты между городами-участниками Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

Если Росавиация установит факт необоснованного роста тарифов, то направит уведомления об этом в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России. Они в свою очередь примут меры реагирования (предписания, штрафы и др.).

С 10 марта по директиве Росавиации, по требованию закона о проведении ЧМ по футболу 2018 года, территориальные органы должны не только организовать мониторинг стоимости билетов, но и проинформировать авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года.