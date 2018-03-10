Под Прагой задержан фургон с мигрантами-нелегалами

Вблизи Праги полицейский задержали грузовой фургон с нелегальными мигрантами, передает РИА Новости. В машине находились более 20 выходцев из Ирака, Сирии и Турции.

"В машине теснились 18 взрослых и четверо детей. Поскольку одна из женщин находилась в высокой стадии беременности, полицейские моментально вызвали для нее медиков", - уточнил представитель чешской полиции Ярослав Ибегей.

Задержанных передали в полицию по делам иностранцев. Дело троих организаторов нелегального трафика рассмотрят в суде.