Полиция Калифорнии заявила об отсутствии угрозы общественной безопасности

Угрозы общественной безопасности в связи с захватом заложников в доме ветеранов Pathwayhome в штате Калифорния нет. Об этом сообщил представитель местной полиции Крис Чайлд.

"Сейчас я рад сообщить, что других угроз общественной безопасности за пределами комнаты, где удерживаются трое заложников, нет", - приводит РИА Новости слова сотрудника правоохранительных органов.

Вооруженный мужчина утром в пятницу вошел в комнату, где сотрудники поздравляли коллегу с последним днем работы в Pathwayhome, рассказал супруг одной из сотрудниц учреждения. Он сообщил, что его жене и еще троим "удалось выбраться оттуда". Каким образом это произошло, мужчина не уточнил.

По данным СМИ, подозреваемый участвовал в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Известно, что две недели назад мужчина был исключен из этой программы. Предположительно, подозреваемому 36 лет.