Путин подтвердил готовность к сотрудничеству с оппозицией

Президент РФ Владимир Путин готов сотрудничать с теми силами оппозиции, которые стремятся укрепить страну. Об этом, как передает ТАСС, российский лидер заявил в интервью телекомпании NBC.

Ведущая спросила президента России, мог бы он "помиловать" Алексея Навального, чтобы он мог составить конкуренцию на выборах.

"Я хотел бы сотрудничать с этими людьми и готов к этому. Мы пытаемся сделать Россию более сильной, конкурентоспособной, более эффективной страной, страной, которая опирается на свои силы. Такие люди есть", - сказал Путин, добавив, что "помиловать можно любого человека, если он этого достоин".

Интервью транслировалось в эфире NBC в пятницу вечером на английском языке.