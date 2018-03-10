Путин: Трампу мешают нормализовать связи с Россией

Президент США Дональд Трамп настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, но есть силы, которые ему мешают. Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.

"Не мы навесили на вас ярлык врага. Вы на парламентском уровне, на уровне Конгресса, приняли решение и включили Россию в список ваших врагов", - напомнил Путин, говоря об отношениях между США и РФ. Слова российского лидера приведены в переводе на английский язык, передает ТАСС.

"Почему вы так поступили? Разве мы ввели санкции против США? США ввели санкции против нас", - отметил Путин.

Он выступил за нормализацию отношений между странами. "Послушайте, давайте спокойно сядем, поговорим и разберемся. Я считаю, что действующий президент хочет сделать это, но есть силы, которые не дают ему это сделать", - считает российский лидер.