Ракета "Союз" вывела четыре европейских спутника на орбиту

Стартовавшая в космодрома в Куру (Французская Гвиана) российская ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту четыре спутника связи. Об этом, как передает ТАСС, объявила вице-президент компании Arianespace по вопросам миссий, операций и закупок Люс Фабрегетт.

"Мы рады сообщить, что все четыре спутника успешно отделились от ракеты, как и планировалось, и вышли на их орбиты", - сказала она, поблагодарив "российских партнеров, в частности госкорпорации "Роскосмос", РКЦ "Прогресс", за сотрудничество".

"Союз" стартовал с космодрома в Куру в пятницу вечером. Продолжительность миссии составила более двух часов. Спутники серии O3b MEO выведены на орбиту высотой около 8 тысяч километров и стали частью группы аппаратов коммуникационной системы под названием O3b. Она принадлежит люксембургскому оператору SES и предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи.

Компания Arianespace осуществляет коммерческие пуски "Союзов" во Французской Гвиане. Спутники системы O3b уже трижды выводились на орбиту этими российскими ракетами с космодрома в Куру: в июне 2013 года, а также в июле и декабре 2014-го.